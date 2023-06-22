Эстония заявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи: подробности

Правительство Эстонии приняло решение о выделении очередного пакета для Украины, которая продолжает противостоять вооруженной агрессии России. Вместе с партнерами из Ирландии они поставят нашим медикам мобильный госпиталь для раненых военных.

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Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Эстонии. Кроме того партнеры Украины выделили оборудование, которое напрямую поможет ликвидировать последствия вторжения оккупантов.

Так, очередной эстонский пакет включает в себя технологии для разминирования и борьбы с разведывательными дронами. Еще партия поддержки содержит ряд необходимых медицинских средств для оказания экстренной помощи на поле боя, и в операционных.

Напомним, что более 80% раненых и больных военнослужащих ВСУ после реабилитации возвращаются в строй. Также он отметил, что снизился процент смертности на этапе эвакуации военных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне премьер Шмыгаль подписал договор о привлечении $500 млн от Соединенного Королевства в качестве финансовой помощи во время войны. Эти средства будут направлены на зарплаты учителям, врачам, спасателям, социальные выплаты и пенсии.

Также в Евросоюзе заверили, что возместят 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года. Это составит примерно 50 млрд евро в целом.

"До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе будет составлять около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении будут составлять около 50 млрд евро. Это значит, что в целом дефицит будет составлять 110 млрд евро к 2027 году дефицита. Это составляет примерно 50 млрд евро для Украины", – подчеркнула президент Европарламента фон дер Ляйен.

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