Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата: в Москве заявили об ответе
Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке сотрудника российского посольства в Таллине. Причиной названы "гибридные операции против безопасности" государства.
Об этом пишет портал ERR.ee. В России на выдворение сотрудника посольства отреагировали угрозами "ответных шагов".
В МИД Эстонии объявили о выдворении очередного российского "дипломата". Во врученной послу РФ в стране ноте отмечено, что причиной высылки и объявления выдворяемого персоной нон грата является "опасность гибридных операций" против страны.
Комментируя решение о высылке сотрудника российского посольства в Эстонии, в эстонском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти страны "не намерены терпеть действия России против независимости и суверенитета страны".
"Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться", – подчеркнули в МИД Эстонии.
На решение эстонских властей Москва ответила угрозами.
"Российская сторона даст соответствующий ответ", – заявили в МИД РФ
Напомним, 13 марта стало известно, что двух российских дипломатов высылает Австрия. В австрийском МИД отметили, что они совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". Позже выяснилось, что эта высылка российских дипломатов связана со скандалом с бывшим министерством иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая после отставки переехала в РФ и которую на родине подозревают в попытках создать в МИД "теневой секретной службы".
Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны уехать из Австрии до 19 марта включительно.
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