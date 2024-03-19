Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата: в Москве заявили об ответе

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке сотрудника российского посольства в Таллине. Причиной названы "гибридные операции против безопасности" государства.

Об этом пишет портал ERR.ee. В России на выдворение сотрудника посольства отреагировали угрозами "ответных шагов".

В МИД Эстонии объявили о выдворении очередного российского "дипломата". Во врученной послу РФ в стране ноте отмечено, что причиной высылки и объявления выдворяемого персоной нон грата является "опасность гибридных операций" против страны.

Комментируя решение о высылке сотрудника российского посольства в Эстонии, в эстонском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти страны "не намерены терпеть действия России против независимости и суверенитета страны".

"Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться", – подчеркнули в МИД Эстонии.

На решение эстонских властей Москва ответила угрозами.

"Российская сторона даст соответствующий ответ", – заявили в МИД РФ

Напомним, 13 марта стало известно, что двух российских дипломатов высылает Австрия. В австрийском МИД отметили, что они совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". Позже выяснилось, что эта высылка российских дипломатов связана со скандалом с бывшим министерством иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая после отставки переехала в РФ и которую на родине подозревают в попытках создать в МИД "теневой секретной службы".

Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны уехать из Австрии до 19 марта включительно.