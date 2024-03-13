Австрия решила выслать двух российских дипломатов: стала известная причина

В среду, 13 марта, стало известно, что Австрия решила выслать из страны двух дипломатов страны-агрессора РФ. В австрийском МИД отметили, что они совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом".

А позже выяснилось, что эта высылка российских дипломатов связана со скандалом с бывшим министерством иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет Die Presse.

Она занимала этот пост в 2017-2019 и хотела создать в МИД теневую секретную службу. Однако в ведомстве отметили, что намерения Кнайсль не вышли за рамки "стадии планирования".

Отметим, что Кнайсль известна тем, что танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе. Сейчас женщина проживает в РФ и положительно отзывается о российском диктаторе.

Что же касается российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, они должны уехать из Австрии до 19 марта включительно.

Добавим, что ранее в австрийских СМИ появились сообщения о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности на территории Австрии.

Сообщалось, что 23 аккредитованных при российском посольстве дипломата в последние годы были привлечены к разведывательной деятельности. А экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль якобы должна была помогать в получении информации из своего ведомства.

В России уже традиционно устроили истерику после новости о высылке своих дипломатов. В российском посольстве заявили, что это решение является политическим, а также выдали, что "ответственность за деградацию двусторонних отношений ложится на Австрию".

В российском консульстве тем временем пообещали, что "Москва даст решительный ответ на этот вердикт".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль арендовала дом в отдаленном рязанском селе. Австрийская чиновница вынуждена была покинуть родину из-за обвинений в связях с Россией.

– А недавно Кнайсль заявила, что она окончательно переехала жить в Россию. При этом гражданство политик менять не будет, хотя и отметила, что РФ "по-настоящему свободная страна".

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