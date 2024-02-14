Эстония может закрыть пункты пропуска на границе с РФ: что известно

Страна-агрессор Россия продолжает оказывать миграционное давление на Балтийские государства, в том числе и на Эстонию. Из-за этого в Таллине не исключают возможности закрытия пунктов пропуска на границе с РФ.

Об этом сообщили в Управлении полиции и пограничной охраны Эстонии. Там уже сейчас советуют эстонцам не ездить в Россию.

В полиции отметили, что в течение последних недель РФ намеренно направила к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Европейский Союз.

"Если эти действия будут продолжены, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления", – говорится в сообщении.

В случае закрытия границы с РФ люди, въехавшие на российскую территорию, не смогут вернуться обратно в Эстонию через закрытый пункт пропуска.

"В случае закрытия пункта пропуска это касается всех, кто пересекает там границу. Это значит, что для возвращения в Эстонию вам придется воспользоваться другим пунктом пересечения границы, что может увеличить ваше путешествие на несколько сотен километров", – предупреждают в Управлении.

Ранее стало известно, что Эстония планирует построить линию обороны на границе с РФ, состоящую из 600 бетонных бункеров, для отражения возможной российской агрессии. Большинство этих бункеров будут расположены на северо-востоке и юго-востоке страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия отказывается от каких-либо планов по открытию границы со страной-агрессором Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что восточные границы пока должны быть закрыты.

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