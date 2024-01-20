А вдруг нападение: Эстония решила отгородиться от России линией обороны из 600 бункеров

Эстония планирует построить линию обороны на российской границе, что будет состояться из 600 бетонных бункеров, для отражения возможной российской агрессии. Большинство этих бункеров будет расположено на северо-юго-востоке страны, а также в центральной зоне неподалеку от Чудского озера.

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Об этом сообщает газета Postimees. Советник вицеканцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтус указал, что эти сооружения на границе необходимы для эффективной защиты территории страны с первого метра.

В случае нападения главная цель состоит в том, чтобы задержать противника на границе, предоставив союзникам время для прихода на помощь.

"Россия является и будет наибольшей угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию как можно выше для России", – подчеркнул Тийтус.

Бункеры предназначены для защиты военных от огня противника и обломков снарядов. Такие постройки должны выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Каждый бункер рассчитан на обслуживание 10 человек и имеет площадь 30-35 квадратных метров. Проект бункера разработан таким образом, чтобы подразделение могло противостоять противнику максимально долгое время. В каждом бункере есть спальное место.

Также министр обороны Эстонии отметил, что в последние годы страна усовершенствовала защиту восточной границы, установив там защитные ограждения, однако они имеют ограниченный эффект в военное время, особенно при военных действиях.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии подготовило план по достижению Украиной победы в войне. Документ рассчитан на три года и предназначен для всех стран участниц рабочей группы Рамштайн.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Эстонии заявили, что страна-агрессор Россия на данном этапе войны считает для себя крайне опасным появление в Украине современных истребителей F-16. С этим связаны массированные ракетные атаки на украинские города. Тактика российских оккупантов состоит в перенасыщении системы противовоздушной обороны Украины.

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