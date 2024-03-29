'Эстония могла оказаться на месте Украины': глава МИД рассказал, что этому помешало

Эстония могла бы повторить судьбу Украины и стать жертвой российской агрессии, если бы она не стала членом НАТО. В таком случае независимость государства могла оказаться под угрозой.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Эстонская общественная телерадиовещательная компания (ERR). "Возможно, если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, на нашей территории могло произойти то, что мы сейчас видим в Украине", – отметил он.

Соответствующее заявление дипломат сделал в пятницу, 29 марта, в двадцатую годовщину присоединения Эстонии к Североатлантическому альянсу.

Важность НАТО в обеспечении безопасности, процветания и стабильности Эстонии в долгосрочной перспективе невозможно переоценить, сказал он. Министр отметил усилия политиков и дипломатов в течение десятилетия, предшествовавшего присоединению Эстонии к Альянсу.

"Политика открытых дверей НАТО сделала Альянс сильнее, чем когда-либо, накануне его большого юбилея. Поскольку НАТО является единственной гарантией безопасности, которую понимает Россия, мы ожидаем, что Украина станет членом Альянса как можно скорее", – сказал Цахкна в преддверии 75-летия со дня основания НАТО. Это, напомним, произошло 4 апреля 1949 года.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин боится оказаться в состоянии войны с НАТО. Впрочем, страны-члены Альянса тоже не желают воевать с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 20 миллионов евро. Он будет включать, в частности, артиллерийские боеприпасы и боеприпасы меньшего калибра.

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