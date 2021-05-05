Эксперты начинают сомневаться в этом - сообщает “Нью-Йорк Таймс” в статье от 3 мая. Новые агрессивные варианты коронавируса и нерешительность части населения в отношении вакцин могут сделать ее недосягаемой.

Цель кампании - вакцинировать 70-85% населения в максимально сжатые сроки, чтобы лишить вирус питательной среды и добиться его угасания, после чего возможно возвращение к нормальной жизни. В принципе цель достижима, что показывает пример Израиля. Там сейчас всего лишь несколько десятков новых случаев в день, да и те в большинстве у приезжих. Но США не Израиль по всем параметрам.

Если помните, в начале пандемии был популярен термин "коллективный иммунитет", на который возлагались надежды. Он означал момент, когда достаточное количество населения переболеет, обзаведется антителами и будет защищено от вируса. Вакцины от коронавируса были еще только на горизонте, Концепция достижения коллективного иммунитета стала неявной целью во многих странах, включая США, и в некоторых принесли в жертву ей часть своих стариков. Но практика Британии, Украины, России и особенно Бразилии показала, что естественный "коллективный иммунитет" не работает, что уже через 2-4 месяца человек може заболеть повторно и даже более тяжело. Среди моих знакомых такое случалось.

В условиях карантинов, локдаунов, и прочих защитных мер такой иммунитет формируется слишком долго. Так, в США по моделям СДС (центры контроля и профилактики заболеваний) ковидом в реальности переболели до 120 млн. человек, т.е. примерно в 4 раза больше, чем зарегистрировано. Но это всего лишь около трети населения. Массовое же заболевание для достижения иммунитета допускать нельзя по вполне понятным причинам: рухнет система здравоохранения, а потом и вся инфраструктура страны. Вспомните прошлогодние весенние ужасы на севере Италии и в Нью-Йорке, когда морги были переполнены и не успевали хоронить.

Поэтому надо сказать большое спасибо Байдену и его команде, блестяще организовавшей массовую вакцинацию. В иные дни в США делали более 4,6 млн. уколов, по состоянию на 4 мая введено более 246 млн. доз и полностью вакцинировано более 105 млн. человек или 31.8% населения. Но уровень ежедневной вакцинации снижается, и возникли опасения, что порог коллективного иммунитета недостижим в обозримом будущем. Вирус меняется слишком быстро, новые варианты распространяются слишком легко, а вакцинация проводится слишком медленно.

Коллективный иммунитет, сформированный вакцинацией, многие считали возможным достичь к лету, что захватило воображение широких слоев населения. Однако ныне доктор Энтони С. Фаучи, главный советник администрации Байдена по Covid-19, призывает отказаться от использования этого термина, как вводящего в заблуждение. "Я говорю: забудьте об этом на время. Вы вакцинируете достаточное количество людей, и количество инфекций уменьшится". То есть вакцинация остается ключом, но дверь, которую она должна закрыть для вируса, требует все больших усилий.

Вначале целевой порог коллективного иммунитета оценивался примерно в 60-70% населения. Большинство экспертов, включая доктора Фаучи, ожидали, что США смогут достичь этого в ходе вакцинации. Но затем пороговые значения начали расти и CDC теперь прогнозируют сроки достижения 70% и 85%. Так, для моей Флориды (она далеко не в лидерах) это 18 августа и 27 сентября соответственно.

Это связано с тем, что первоначальные расчеты основывались на заразности исходной версии вируса. Но в США сейчас преобладает британский вариант B.1.1.7, на 60% более заразный, и многие эксперты уже считают, что порог коллективного иммунитета составляет не менее 80%. А если появятся еще более заразные варианты? Или окажется, что иммунизированные люди могут передавать вирус?

Но этими факторами проблемы не ограничиваются. Опросы показывают, что даже сейчас около 30% населения США не хотят проходить вакцинацию (летом таких было 35%), что ставит под сомнение расчеты организаторов кампании. Ожидается, что антиваксеров станет меньше, но, вероятно, этого будет недостаточно. "Теоретически возможно, что мы сможем достичь примерно 90-процентного охвата вакцинацией, но это маловероятно", - сказал Марк Липсич, эпидемиолог из Гарвардского университета.

И этот фактор уже сказывается. Так, в конце апреля назначения на первую дозу вакцины в округе Лос-Анджелес сократились примерно на 50%, и около 18% жителей пропустили прием второй дозы. Впервые с декабря записи на прием во многих пунктах вакцинации не были заполнены полностью. Эта тенденция встревожила чиновников здравоохранения, к тому же она отражает снижение показателей вакцинации и в штате и стране в целом.

А ведь это не патриархальная кондовая Юта, пасущая задних (хуже нее только Алабама и Миссисипи - 23,8% вакцинированных полностью), это Калифорния, передовой штат! И это не какой-нибудь заштатный городок, а Лос-Анджелес, давно соревнующийся с Нью-Йорком.

По словам официальных лиц, замедление спроса, вероятно, означает, что впервые округ не достигнет своей цели по использованию 95% еженедельных поставок вакцин. Падение спроса побудило округ разрешить свободное, не только по записи посещение пунктов вакцинации. Более того, власти намерены доставлять вакцину и делать прививки там, где скопления людей: в торговых центрах, церквях, мечетях, в учебных заведениях.

Снижение желающих... А ведь миллионы людей в округе остаются непривитыми. Согласно анализу Times, лишь 45% жителей вакцинированы частично, а более 30% полностью. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по всему штату 49,8% калифорнийцев на сегодняшний день получили хотя бы одну дозу, а 32% полностью вакцинированы. Это примерно среднеамериканские показатели.

Эксперты считают, что требуется активизация работы с населением для его просвещения и убеждения в необходимости вакцинации. Некоторые даже предлагали обратиться к Трампу с просьбой воздействовать на своих сторонников! Почему к нему? Да потому, что основной контингент Трампа, помимо русскоязычных иммигрантов, это малообразованные белые евангелисты, а среди них сторонников вакцин чуть более половины. Остальные не только против сами, но и другим не прочь помешать.

Вот зависимость намеренных вакцинироваться от религиозных убеждений: атеисты 90%; агностики 80%; католики 77%; черные протестанты 64%; белые евангелисты 54%. Поэтому красные штаты тянутся в хвосте кампании вакцинации и, боюсь, будут оставаться резервуаром вируса. Некоторые истины вечны. Например, религия зло. А неученье тьма.

Тройку плетущихся в хвосте штатов мы уже упомянули, чуть опережают их Тенесси, Джорджия, Арканзас, Луизиана, Техас, Индиана, Айдахо - сплошь красные республиканские штаты. Тогда как лидируют Коннектикут (40,3% полностью привитых), Мейн, Вермонт, Нью-Мексико, Массачусетс, Род-Айленд, Южная Дакота, Нью-Джерси, Гавайи и Висконсин - все, кроме напуганной Дакоты, которую крепко клюнул жареный петух, штаты синие, либеральные, передовые.

Помянув Трампа (понятно, что он не будет призывать свое стадо к вакцинации, ему плевать на их стадный иммунитет, как и вообще на людей, и он обещает начать в мае новые трампинги, многотысячные сборища невакцинированных людей, не соблюдающих никаких защитных мер), заметим, что и социальные сети хороши, они сеют дезинформацию. "Контент, который ваши веб-сайты по-прежнему продвигают, рекомендуют и все еще распространяют, - это одна из главных причин, по которой люди отказываются от вакцины", - заявил 25 марта Майк Дойл, Пенсильвания, на слушаниях в Сенате Марку Цукербергу и руководителям Гугл и Твиттера. Сети стали отличной платформой для распространения дезинформации о вакцинах. Антиваксеры неплохо зарабатывают на этом, их агитация эффективна, особенно среди чернокожих и молодых женщин (они боятся стать бесплодными). Среди антиваксеров и Кеннеди-младший, сын Роберта...

Но самый убийственный пример дал наш флоридский губернатор ДеСантис, ярый трампист, заставлявший подделывать ковид-статистику и недавно запретивший властям городов штата вводить защитные ограничения.Я сначала не поверил в эту историю, но та же “Нью-Йорк Таймс” 4 мая озвучила ее. С подачи губернатора Centner Academy, весьма дорогая частная школа в Майами (год обучения стоит $30000) под угрозой увольнения запретила учителям вакцинироваться до окончания учебного года! А тем, кто уже успел это сделать, запретили находиться рядом с учениками. Один учитель даже предостерег учеников от объятий вакцинированных родителей. Недаром ДеСантису присвоили прозвище DeathSantis - СмертьСантис!

Подводя итоги, грустно резюмируем, что не так-то просто будет справиться с ковид в Америке. Успех Израиля вряд ли удастся повторить. Трампизм удалось отодвинуть от власти на федеральном уровне, но он продолжает править бал во многих штатах и еще причинит немало бед.

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