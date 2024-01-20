Прошел один год и триста двадцать восемь дней войны. Свежие карты ISW никаких существенных изменений не показывают, но подтверждают взятие россиянами села Веселое Бахмутского района Донецкой области.

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Боже, какое ликование сейчас у путинских пропагандистов! За полгода беспрерывного "наступления", уложив десятки тысяч своих солдат и потеряв сотни единиц бронетехники, россияне взяли село на двадцать дворов…

Как это грустно и нелепо: "вторая армия мира" празднует взятие села Веселое… Вот как описывает эту викторию российский военкор "Рыбарь" (которого трудно упрекнуть в симпатиях к Украине): Российские войска взяли Веселое в среду. Они вошли в село 15 января, теперь оно полностью под контролем российской армии. "Рыбарь" признает, что Веселое не является стратегически важным населенным пунктом: "Это такая площадь 900 на 400 м. Поэтому считать, что это стратегически важное и большое село и чуть ли не агломерация, не стоит". Если судить по спутниковым снимкам на "Гугл Картах", в селе не более 20 домов, часть из которых разрушены или заброшены.

Настоящее имя "Рыбаря" – Михаил Звинчук… Таков он, русский пропагандист и трубадур Генштаба РФ…

А вот, например, заместитель Председателя Совета Безопасности России, Дмитрий Медведев (помните такого?) разрешился очередным высером:

"Почему Украина опасна для ее жителей. Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему?

Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране". А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет. Именно поэтому существование Украины и фатально для украинцев. Они практичные люди в конечном счёте. Как бы они сейчас и не желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше."

Напомню, что его непосредственный начальник, В.В. Путин, несколькими днями ранее, говорил, что "на украинскую "самостийность" никто никогда не покушался, а жителям Украины закомпостировали мозги".

Теперь мы знаем, кто их закомпостировал. Это его доблестный зам – Димон "Голубой воришка" Медведев. Такой вот там у них в Кремле порядок и дисциплина… Без ведома Путина – муха не пролетит. Тирания, ебтыть… Не жук чихнул…

А еще я в личку получил вот такое письмо, после того, как опубликовал адресованное мне письмо "Евгения", в котором он писал, что он в Украину из Европы воевать не вернется, потому, что не считает, что он что-то Украине должен.

"Здравствуйте, Альфред Рейнгольдович!

Я читаю ваш "Дневник войны", если не с первых дней, то точно с первого месяца. Вначале нерегулярно, т.к. на тот момент находился в Николаеве, были немного другие заботы. Но, в дальнейшем, как только смог отправить семью в Европу, читаю ежедневно.

Со многим не согласен, но с уважением отношусь к Вашему мнению. Ваша точка зрения и изложение, не только интересны, но и позволяют мне переносится во времени, читая старые посты.

Со многими у меня уже сложились стойкие ассоциации, как триггеры памяти: "о, в этот день штурмы Николаева завершились", "ага, а в этот мы уже на "маевку" жарили в Николаеве шашлыки и с нас были в шоке все соседи, т.к. артобстрелы не прекращались", "а в этот день я вступил в ЗСУ", "первый день в Бахмуте" и т.д.

Так что в первую очередь хотел поблагодарить за Вашу работу над дневником. Это многое значит. Гораздо больше чем легендарные выступления Фейгина с Арестовичем.

Причиной написать Вам послужила Ваша вчерашняя публикация. Не знаю что меня больше стриггерило, или то что человек пожелавший остаться анонимом, был подписан как Евгений, или его завуалированное признание в собственной трусости под маской "не мы такие, жизнь такая" или "я никому ничего не должен".

Я в той же возрастной категории, и мне точно так же было сложно выживать в Украине, бороться за свое "место под солнцем". Но, когда настал тот самый момент истины, я как и многие другие граждане Украины не сбежал, не стал искать оправданий или причин, а взял в руки оружие. Хотя воином меня мама не родила, военную кафедру не проходил.

Постараюсь коротко описать свой жизненный путь: детство и юность – спальный район, босота, улица, обычная школа, всё как у всех в моем поколении. Вся семья, включая дедушку и бабушку с трудом, но оплатили мне юридическое образование. Работа и юридическая практика. На момент начала АТО – я работал в Рошене, просто пришел по объявлению и прошел конкурс. Это было круто по тем временам.

Пошел в военкомат по повестке, не взяли (я почти слепой на левый глаз - травма "дворовой юности"). Когда грянула эпидемия Короны, пошел простым юристом в простую больницу - мои близкие и друзья из эскулапов очень просили помощи, т.к. их юристы опасались работать в таких условиях, а закупки медикаментов, трудовые вопросы - всё стало парализованным. Зарплата меньше чем я привык, но на тот момент я посчитал своим гражданским долгом помочь этим героям. И помог.

Когда грянуло полномасштабное вторжение – меня не хотели отпускать с работы, сделали бронь. Обойти ее я до сих пор считаю шедевром своей юридической практики. В сентябре 22-го наконец-то мобилизовался. Как и хотел на специальность "боевого медика". Месяц подготовки на стрелка, 3 недели на боевого медика.

По окончанию обучения попал по распределению в 24 ОМБР имени короля Данилы (ирония судьбы, мой прадед "чекист", с 39 по 41 усмирял Западную Украину, и после войны боролся с УПА. Но Вторую Мировую прошел в боевых частях, достойно сражался. Но это отдельная история).

Почти сразу после прибытия – Бахмут. Сразу же напросился на боевые в составе своего подразделения – противотанкистов, хотя мог бы и на эвакуации отсидеться. Потому что мой долг как боевого медика взвода – быть рядом, и в случае ранения кого-либо - оказать первую домедицинскую помощь.

Первые минуты решают многое. Работы было много. Спасал не только из своего подразделения, но и всех кто оказывался рядом. Был даже момент, когда меня ловили по посадкам - в паре километрах отработала вражеская авиация, а по нам арта, и меня понесло бежать всех спасать. Едва догнали и успокоили. Потом ранение получил врио командира взвода и ещё пара наших ребят – ПТУРом поразили их машину. Нас осталось +/- на тот момент половина из штатки взвода.

Комбат ткнул в меня пальцем и сказал что командую ими уже я. Так я сам стал врио комвзвода. Не буду вдаваться в подробности, но на тот момент пришел к выводу, что чем больше я убью "вагнеров" тем меньше мне работы как боевому медику. Первым делом мы отомстили тому оператору Фагота что "заптурил" нашу машину. Потом было много боёв, наша эффективность росла, мы набирались опыта. Я смог организовать через знакомых волонтеров обеспечение: пикапы, плитоноски, улучшенные шлемы, и т.д.

С Бахмуте мы выходили уже профессионалами, с гордо поднятой головой – наш батальон устоял и удержал позиции на своем участке обороны. Короткий отдых и я еду учится на офицера. Возвращаюсь в своё же подразделение противотанкистов, но уже как командир.

Снова Донбасс, снова тяжёлые бои, потери, но мы продолжаем удерживать позиции и продвигаться вперёд.

Я сам хожу на боевые выходы вместе со своими солдатами, как в окопы так и на рейды. Не хочу показаться хвастуном, но скажу прямо - на самые опасные задания я первым вызываюсь и беру с собой только добровольцев. Что бы Вы не подумали что я балабол - у меня 2 боевых ранения, и на днях мне вручили наградной пистолет за боевые заслуги. Для подтверждения своих слов могу выслать фото подтверждающих документов.

К чему я все это полотно писал? Есть две Украины. Одна борется, истекает кровью, но стоит насмерть. А есть другая, где все пропало, спасайся как может, меня мама солдатом не рожала, пусть сперва коррупцию победят, и т.п. По моему мнению, раз человек принял решение бежать, то он отказался от права называться гражданином Украины. Ст. 65 Конституции Украины регламентирует обязанность гражданина встать на защиту своей страны. Не встал, сбежал – всё ясно. Потому что гражданство это не только права, но и обязанности.

Пусть это моё письмо послужит контрастом к тому что Вы вчера опубликовали. И не в коем случае не закралась мысль, что мы и Украина сдались. Только победа, только свобода. Слава Украине!

Честь имею, господин Альфред Рейнгольдович! С уважением, младший лейтенант ЗСУ Писарук Евгений Андреевич."

Что тут комментировать? Нечего тут комментировать. Пусть Димон Медведев комментирует. Это же он хочет заставить украинцев жить в "одном большом государстве" с россиянами и не оставляет им никаких других вариантов…

А я сегодня с особым чувством напишу запрещенные теперь Верховным Судом РФ "нацистские" слова:

Слава Украине!

Вчера многие СМИ написали о появившейся надежде на то, что всеобъемлющий мир на Ближнем Востоке возможен и что вопрос о создании независимого палестинского государства может быть сдвинут с мертвой точки. И будто бы этому были посвящены последние встречи Госсекретаря США Блинкена, во время его визита на Ближний Восток.

И что Саудовская Аравия готова в связи с этим на установление дипломатических отношений с Израилем и подписание мирного договора.

Но сегодня Нетаньяху Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства после завершения конфликта в секторе Газа. Вчера он пояснил, что "Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан: то есть, включая территорию любого будущего палестинского государства…

Это необходимое условие, и оно противоречит идее палестинского суверенитета. Что делать? Я говорю эту правду нашим американским друзьям. Я также остановил попытку навязать нам реальность, которая могла бы нанести ущерб безопасности Израиля".

Остается надеяться, что компромисс все же будет найден. Независимые наблюдатели считают, что он возможен. Очень хочется верить, что это так и есть.