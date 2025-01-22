'Есть два элемента': премьер Бельгии объяснил, как Европа может лишить Путина агрессивных амбиций

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страны Европы способны совместными усилиями лишить российского диктатора Владимира Путина его агрессивных амбиций. Для этого им следует инвестировать в собственную безопасность и оборонную промышленность, а также продолжать действие эффективных санкций против экономики РФ.

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Об этом Де Кроо сказал во время дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Укринформ". По его словам, первый элемент – это именно военная готовность, поэтому увеличение оборонных расходов – это то, что делают все европейские государства.

"Но второе – это также подрыв его экономической состоятельности. Санкции оказывают влияние на российскую экономику. Они чрезвычайно болезненны для них. В краткосрочной перспективе они собирают все, чтобы просто поддерживать свою экономику действующей. Но среднесрочные и долгосрочные последствия будут разрушительными для их экономики", – подчеркнул политик.

Александер Де Кроо отметил, что, хотя Бельгия и граничит только с дружественными странами ЕС, она также чувствует угрозы со стороны России. В частности, он упомянул российские суда в Северном море, которые на протяжении многих лет проводят научные исследования.

"Наверное, они уже должны в деталях знать всю нашу рыбу и наши уловы. Очевидно, речь идет не об этом. Речь идет о подводной инфраструктуре. Кроме того, мы – логистический хаб для НАТО. Поэтому склад мышления несколько изменился тоже. Есть желание инвестировать в безопасность в широком смысле, что означает военные расходы и инвестиции в защиту и развитие нашей промышленности", – сказал премьер.

Именно поэтому Европа и Бельгия в частности должны увеличивать военные расходы, удерживать санкции и накладывать ответственность на страны, чтобы они соблюдали эти санкции.

"Если мы будем делать это, в какой-то момент те амбиции, о которых мы говорим, они испарятся", – отметил Де Кроо.

Мы также писали о том, что амбиции России не ограничиваются агрессией против Украины. Об этом в Давосе заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа в присущей ему манере. В частности, во время своего выступления он намекнул на Третью мировую войну и напомнил о целях так называемой СВО.

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