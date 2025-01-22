Амбиции России не ограничиваются агрессией против Украины, – генерал Каволи

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия имеет амбиции, которые не ограничиваются ее агрессией против Украины и представляют реальную угрозу для союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом свидетельствуют ее враждебные действия и заявления, уже почти ставшие обыденностью.

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Такие шаги Москвы побуждают членов Альянса адаптироваться к угрозе ментально и укреплять собственный оборонный потенциал. Об этом Каволи сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Укринформ".

"Есть, по крайней мере, три составляющие такого убеждения. Первая – это послушать, о чем говорит ее (России – Ред.) правительство. Они уже обыденно объявляют очень особенные угрозы в адрес других государств, включая союзников по НАТО. Они говорят о неудовлетворении мировым порядком и о своем желании заместить НАТО, то, что мы рассматриваем как очень важную составляющую архитектуры безопасности, заменить ее на что-то другое. Так что вещи, о которых они говорят, включая очень угрожающие, и физические угрозы, по моему мнению, должны восприниматься, по крайней мере, с должным отношением", – отметил он.

Также об угрозе со стороны РФ говорят планы, о которых она объявляет. Речь идет о ее решении увеличить на треть российскую армию, создать большие военные структуры на границах со странами НАТО, в частности в Северо-Восточной Европе, направленные против Финляндии и стран Балтии.

"Они проводят демонстративные действия, чтобы показать – они являются не только той страной, которая частично оккупировала территорию Украины, но и осуществляющей кампании саботажа и других гибридных и дестабилизирующих действий по всей Европе. Я считаю, что эти слова и действия являются очень убедительными: намерения России не ограничиваются конфликтом с Украиной", – подчеркнул военный.

Комментируя, готов ли Альянс ответить на эти угрозы, Каволи отметил, что ситуация в НАТО сейчас лучше, чем она была ранее в течение многих лет. В блоке произошли определенные структурные преобразования, одобренные главами государств и правительств.

Сейчас союзники по НАТО имеют детализированные планы обороны, рассчитанные на десятилетия, что позволяет определять необходимые ресурсы для обеспечения этих планов коллективной обороны.

Вторым важным фактором является уровень политического внимания к существующим вызовам и угрозам. Еще пять лет назад не было такого ощущения неотложности, которое есть сегодня, говорит Каволи.

"Когда мы хотели оказать Украине материальную поддержку, мы достигли определенных лимитов в производстве и модернизации необходимых материалов. Именно об этом говорил генеральный секретарь Альянса, и именно над этим напряженно работают как союзники по НАТО, так и члены ЕС", – резюмировал командующий.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские государства должны серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличить расходы на оборону. Так он ответил на призыв будущего президента США Дональда Трампа странам Альянса направлять на оборону 5% ВВП.

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