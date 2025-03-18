Первейшая задача Украины на сегодня – быть полезной Трампу, дабы было что обменивать у него на американскую военную и дипломатическую поддержку, и здесь ископаемых может оказаться недостаточно.

Видео дня

Поэтому напомню то, о чём я уже неоднократно писал: Украина должна стать кадровой базой для формирования в США Иностранного легиона на манер французского, но, понятно, только после полного прекращения боевых действий в самой Украине и только на основе добровольных контрактов с опытными военными.

Так что, если Соединённые Штаты Америки будут вынуждены проводить, скажем, определённые военные операции, связанные с противостоянием, к примеру, тоже Соединённым Штатам, но Мексиканским (вариант: Китаю в защиту Тайваня, или, возможно, панамским нарушителям экономического мироустройства, или, например, гренландским националистам – лишь бы только не Дании, однако же Гренландия может стать от неё независимой, и тогда Дании будет уже всё равно, – или, всякое бывает, сепаратистам Калифорнии и так далее), именно украинцы помогут США в обмен на их мощную поддержку в [потенциальном] сопротивлении мордору.

Выражусь ещё откровеннее: Украина может стать американской северной кореей и должна сделать это раньше, чем что-то похожее предложит Штатам россия, ведь Трампу принять это от нас будет значительно удобнее, чем от врага Цивилизации.

Не стоит только чересчур стесняться: после Будапешта и циничности Меркель с Обамой это время уже прошло.