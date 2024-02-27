Если Россия нападет на НАТО, то первым пострадает Калининград – Линкявичюс

После присоединения Швеции к НАТО Балтийское море превратится в внутреннее море Североатлантического союза. В случае, если Россия решит совершить военную конфронтацию с НАТО, Калининград станет первой целью "нейтрализации".

Таким образом, посол в Стокгольме и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал геополитические изменения в Балтике. Об этом он написал в соцсети X, ранее известной как Twitter.

"После интеграции Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым", – отметил Линкявичюс.

Он добавил, что предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена Альянсом, теперь становятся реальностью.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.