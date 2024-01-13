Если республиканцы не будут финансировать Украину, они дорого заплатят, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за много платить", если они не выделят финансовую помощь Украине. Он призвал их не блокировать этот процесс.

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Сам же американский лидер готов к серьезным изменениям в миграционной политике в обмен на помощь нашему государству. Об этом он сказал на прессбрифинге в субботу, 13 января.

"Я готов ввести значительные изменения в вопросе границы. В течение последних пяти недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы достигнем цели", – сказал Байден.

На уточняющий вопрос о том, что будет дальше с поддержкой Украины, Байден ответил: "Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется платить за очень многое".

Напомним, в начале января 2024 года представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США продолжат помощь Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Штаты стремятся помочь нашему государству построить собственную военно-промышленную базу, чтобы украинское правительство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.

Однако, пока этого не произошло, подчеркнул представитель Госдепа, крайне важно, чтобы Конгресс одобрил дополнительное финансирование.

С таким же призывом в Палату представителей обратился и Байден.

9 января, когда Конгресс США вернулся с каникул, был озвучен вероятный срок принятия решения о помощи Украине.

Между тем стало известно, что Британия готовит план Б по продолжению помощи Украине без США, а Белый дом обсудил с представителями оборонпрома США производство оружия для Украины.