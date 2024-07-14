Всё чаще мне в последнее время приходится читать (и об этом пишут те, кого я очень уважаю), что Украина существовать одновременно с мордором не сможет.

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Понимаю: так ставят вопрос не авторы, а обстоятельства жизни. Но для меня вывод такой: россию нужно кардинально менять, ибо уничтожить её полностью — не получится, да и заклятые наши друзья с Запада ("западло") тоже не дадут этого сделать.

Мы обречены на сосуществование рядом со страной орков, и это является нашей огромной трагедией, постоянным испытанием, жёстким и жестоким экзаменом на способность к выживанию.

Белым пятном место московии на картах не станет. В лучшем случае там будет господствовать КНР — тоже счастье для нас то ещё.

Мир должен помочь изменить россию, ведь в сегодняшнем своём виде она создаёт угрозу для всей Цивилизации, даже больше, чем Китай, с чем недавно согласилось и НАТО, включая США.

Сейчас — казалось бы, лучшее время для решительных изменений в мордоре, однако же Байдену с Трампом пока что не до того. Ну а то, что называют российской оппозицией, это карикатура на саму себя, к тому же в изгнании, что силы ей, никакой, не добавляет.

Да, видимо, нужны Гарри Каспаровы и Юлии Навальные. Возможно, даже Марки Фейгины. Но гораздо больше и срочно — Фанни Каплан.

Написал всё это вечером, а утром прочитал о покушении на Трампа. Стечение обстоятельств меня поразило. Подчеркну: необходимы именно Фанни Каплан (для россии), а не Ли Харви Освальды (для Америки).