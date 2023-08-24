Если гибель Пригожина подтвердится, не стоит удивляться – Белый дом

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена уведомили о резонансной катастрофе бизнес-джета опального главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области. В администрации американского лидера указали, что после того, как бизнесмен возглавил военный мятеж против Кремля 24 июня, удивляться такому финалу нечего.

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Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает СNN. Пока в Вашингтоне не имеют подтвержденных данных, что на борту находился Пригожин лично, но если это окажется фактом, удивляться, по словам чиновника, нечему.

"Мы видели эти отчеты. Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Катастрофическая война на Украине привела к тому, что частная армия Пригожина двинулась на Москву, а теперь и к этому", – обозначил Уотсон, обращаясь к сотрудникам прессы.

Напомним, что после неудавшегося мятежа "вагнеровцев" президент США Байден призвал их предводителя Пригожина опасаться отравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Михаила Подоляка, Пригожин нанес тяжелое унижение диктатору Путину два месяца назад, когда возглавил "поход на Москву", а кремлевский фюрер таких вещей не прощает. Именно поэтому он тоже не удивлен, что в конце концов с главой "Вагнера" расправились, причем в привычном для России стиле.

"Согласно древней русской традиции, в России несомненно начинаются смутные времена, когда подозрительность будет реализовываться через странные смерти представителей путинского клана..", – заключил представитель Офиса президента.

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