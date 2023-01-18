Если бы Украина была членом НАТО, войны не было бы, — премьер Финляндии
Членство Украины в НАТО стало бы эффективной защитой от полномасштабной войны с Россией. Мир должен был отреагировать еще на оккупацию Крымского полуострова и Донбасса в 2014 году.
Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время Всемирного экономического форумв в Давосе. Она заявила, что членство Украины в НАТО предотвратило бы войну.
"Я уверена, что если бы Украина обрела статус члена НАТО, в стране не было бы войны", – сказала Марин.
Также премьер-министр Финляндии добавила, что реакция мира на первоначальную оккупацию украинских территорий Россией в 2014 году была слишком мягкой.
"Если бы мы – а я считаю, что следовало – действовали тогда иначе, будь сильнее, если бы наложили более жесткие санкции, история развивалась бы иначе. Если бы ЕС и союзники показали силу, история была бы другой", – отметила она.
Санна Марин призвала Европейский Союз укрепиться и оказать помощь Украине.
"Нам необходимо избавляться от авторитарности", – заявила она.
Марин также отметила, что вторжение России в соседнюю Украину кардинально изменило взгляды граждан Финляндии и правительства страны на вступление в НАТО.
"РФ никогда не пересечет границу с НАТО", – добавила премьер-министр Финляндии.
Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО. Он считает, что пора приветствовать их в Альянсе. Однако власти Турции утверждают об обратном.
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