Если бы Украина была членом НАТО, войны не было бы, — премьер Финляндии

Членство Украины в НАТО стало бы эффективной защитой от полномасштабной войны с Россией. Мир должен был отреагировать еще на оккупацию Крымского полуострова и Донбасса в 2014 году.

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Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время Всемирного экономического форумв в Давосе. Она заявила, что членство Украины в НАТО предотвратило бы войну.

"Я уверена, что если бы Украина обрела статус члена НАТО, в стране не было бы войны", – сказала Марин.

Также премьер-министр Финляндии добавила, что реакция мира на первоначальную оккупацию украинских территорий Россией в 2014 году была слишком мягкой.

"Если бы мы – а я считаю, что следовало – действовали тогда иначе, будь сильнее, если бы наложили более жесткие санкции, история развивалась бы иначе. Если бы ЕС и союзники показали силу, история была бы другой", – отметила она.

Санна Марин призвала Европейский Союз укрепиться и оказать помощь Украине.

"Нам необходимо избавляться от авторитарности", – заявила она.

Марин также отметила, что вторжение России в соседнюю Украину кардинально изменило взгляды граждан Финляндии и правительства страны на вступление в НАТО.

"РФ никогда не пересечет границу с НАТО", – добавила премьер-министр Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили требования Турции по вступлению в НАТО. Он считает, что пора приветствовать их в Альянсе. Однако власти Турции утверждают об обратном.

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