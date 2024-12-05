'Если акты терроризма продолжатся': Сикорский пригрозил закрыть все российские консульства в Польше. Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение закрыть консульство России в Познани было предопределено "диверсионными действиями" РФ на территории Польши и других европейских стран. Он отметил, что в случае продолжения актов терроризма со стороны России все остальные российские консульства в Польше также могут быть закрыты.

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Об этом Сикорский рассказал в интервью TVP World. Он также подтвердил, что в ответ на этот шаг Россия закрыла польское консульство в Санкт-Петербурге.

"Я принял решение закрыть российское консульство в Познани в знак недовольства и возмущения кампанией поджогов в Польше и за ее пределами, – заявил министр иностранных дел. – Мы сделали следующий шаг. И если акты диверсии и терроризма будут продолжены, я закрою остальные российские консульства в Польше".

Сикорский подчеркнул, что Москва "не имеет оснований" отвечать закрытиям генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге на решение Варшавы о закрытии российского консульского учреждения в Познани, поскольку это решение было принято из-за "диверсионных действий" РФ в Польше и других европейских странах.

"На самом деле, Россия не имеет права на ответный шаг, поскольку закрытие консульства в Познани было вызвано диверсиями в Польше и союзнических странах. Эти диверсии – это преступления, которые лишь по счастливым стечениям обстоятельств еще не привели к жертвам. Но каждый знает, какова Россия", – отметил Сикорский.

Он отметил, что Польша воспринимает этот шаг Москвы "с достойным безразличием", поскольку такое развитие событий было предсказуемым.

Ранее в Reuters сообщили, что Россия планирует закрыть генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге до 10 января следующего года. Это решение стало ответом на закрытие Польшей российского генконсульства в Познани, прекратившее свою деятельность 30 ноября. Кроме этого, три российских дипломата из консульства в Познани были объявлены нежелательными лицами.

Напомним, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула считает, что угроза войны между Россией и НАТО, в частности, Польшей – абсолютно реальна. О том, что РФ вынашивает такие намерения, в свое время сигнализировал и российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как скоро эта война начнется, зависит от способности союзников подготовиться к отражению российской агресії.