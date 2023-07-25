Еще одна страна ЕС присоединилась к 'гарантиям безопасности' для Украины: что они предусматривают

К декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины, объявленной во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, присоединилась еще одна страна. Соответствующее решение в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном озвучила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

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Об этом сообщает МИД Румынии. Также Блинкен и Одобеску обсудили ситуацию в Черном море и террористические атаки РФ по гражданскому населению, речной и морской инфраструктуре на юге Украины, а также меры по поддержке транзита сельскохозяйственной продукции из нашего государства.

Румыния согласилась присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины, отметила в ходе телефонного разговора с Блинкеном глава румынского внешнеполитического ведомства.

Также Одобеску и Блинкен обсудили ситуацию в Черном море и последствия решения РФ приостановить участие в "зерновом соглашении".

Стороны осудили недавние атаки по гражданскому населению, речной и морской инфраструктуре на юге Украины.

Одобеску рассказала о мерах, которые уже предприняла Румыния и планах этой страны по действиям для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, 12 июля G7 приняла декларацию с гарантиями безопасности для Украины. Лидеры согласовали рамочный документ, конкретные двусторонние договоры должны быть подписаны впоследствии.

На следующий день стало известно, что в декларацию присоединятся все скандинавские страны, а также Испания и Нидерланды.

До 18 июля, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, к "гарантиям безопасности" для Украины после согласования странами "Группы семи" присоединились десять стран. О возможном приобщении к механизму договоров безопасности продолжаются дискуссии в Чехии.