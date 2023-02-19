Еще один джек-пот: американец два месяца подряд выигрывает в лотерею

Сотрудник Amazon из Балтимора, штат Мэриленд, выиграл в лотерею 50 000 долларов со скретч-карты на 5 долларов. Это уже второй его выигрыш всего за два месяца.

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Об этом сообщают CNN и ВВС. Анонимному победителю впервые повезло с призом в размере 30 000 долларов в январе.

На этой неделе он получил новый приз в размере 50 000 долларов.

56-летний житель Балтимора бегал по делам, когда решил зайти в винный магазин и купить несколько лотерейных билетов. Помимо выигрыша 50 000 долларов в игре Crazy 8s, этот человек также выиграл меньшие призы в размере 20 и 5 долларов на других своих билетах.

"Я смотрю на билет и думаю: "Этого не может быть. Я позвал свою девушку, чтобы она посмотрела. Я сказал ей: "Скажи мне, что я не сумасшедший". Она просто посмотрела на меня и сказала: "Невероятно!" – поделился своими эмоциями победитель.

Он добавил, что все еще решает, как он потратит свой второй неожиданный выигрыш.

Магазин спиртных напитков, где он купил карты, Mitt's Rosedale Liquors в Розвуде, к востоку от Балтимора, получит бонус в размере 500 долларов от лотереи Мэриленда.

Напомним, человек, купивший лотерейный билет Mega Millions в магазине на заправке в Чикагском пригороде, выиграл 1 млрд 337 млн дол. Это третий самый большой лотерейный джек-пот в истории США.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка из Закарпатья сорвала джекпот в казино Parimatch. Но вместо покупки квартир и машин отдала выигрыш в помощь защитникам Украины. На эти средства уже шьют 10 тысяч комплектов военной формы для пограничников.