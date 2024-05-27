ЕС стремится после саммита в Швейцарии перейти к встрече в Саудовской Аравии с участием России – Bloomberg

Евросоюз планирует после проведения в июне Саммита мира в Швейцарии, присоединиться к организации осенью в Саудовской Аравии диалога о мире в Украине с участием России. Подробности о времени и формате возможной встречи с Россией пока неизвестны.

Об этом сообщает Bloomberg. К саммиту в Швейцарии РФ не приглашено, поскольку ее участие может привести к срыву мероприятия.

Издание также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров ключевых стран принять участие в Саммите, однако Москва активно пытается помешать этому.

Журналисты также отметили, что президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите, запланированном на 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В эти даты он предпочитает своему предвыборному мероприятию по сбору средств в Голливуде.

Также сообщается, что Китай и Бразилия планируют альтернативное мероприятие по украинскому вопросу. Bloomberg отмечает, что Бразилия и Индия отправят в Швейцарию младших чиновников внешнеполитических ведомств, тогда как Китай будет представлять только старший государственный советник, предположительно спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй.

"И, конечно, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это неприезд лидеров. По всем данным всех разведок, этим занимаются россияне. Их план – максимально сорвать возможность приезда лидеров. Максимально показать нелегитимность этого саммита. Показать, что большинство лидеров не поддерживает этот саммит. Мы знаем, кого они сейчас просят, с какими странами встречаются, их диалоги с Китаем", – рассказал Зеленский в интервью журналистам из Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Но кто представит страну на этом мероприятии, пока неизвестно. Также свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении 26 мая сообщил, что президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин "пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира".