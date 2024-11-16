ЕС профинансирует совместную закупку четырьмя странами ЗРК малой дальности Piorun

Европейский союз профинансирует совместную закупку Литвой, Польшей, Эстонией и Норвегией мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности Piorun. Между странами было заключено соответствующее соглашение.

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Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы. Эти установки изготовлены предприятием Mesko, входящим в состав государственного оборонного концерна Польши PGZ.

"Запланированная совместная закупка зенитных ракетных комплексов будет финансироваться с использованием финансового инструмента Европейского Союза, который призван укрепить европейскую оборонную промышленность посредством совместных закупок стран ЕС (EDIRPA)", – говорится в сообщении.

В литовском оборонном ведомстве добавили, что совместные закупки вооружений очень важны, поскольку "способствуют интеграции стран ЕС и унификации вооружений, помогают экономить бюджетные средства и укреплять обороноспособность".

"Мы имеем возможность в сотрудничестве с Польшей одними из первых получить одну из самых современных систем противовоздушной обороны в ближайшее время, что является нашим приоритетом", – сказала заместитель министра обороны Литвы.

Отмечается, что агентство вооружений Министерства обороны Польши будет вести переговоры с компанией Mesko от имени всех четырех стран по совместному приобретению.

О подписании соглашения сообщил также заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда в соцсети Х.

По его словам, подписание состоялось на предприятии PGZ MESKO SA, где Польша, Литва, Эстония и Норвегия подтвердили готовность к закупке польских ПЗРК Piorun.

ПЗРК Piorun – переносный зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетающими целями: самолетами, вертолетами и беспилотниками. Установка является модернизацией ПЗРК "Grom", который был разработан на базе советских ПЗРК "Игла".

Дальность боя – 400-6500 м, высота полета целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку, до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом состоянии – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.

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