ЕС не признает результаты выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины

Европейский Союз еще не определился с отношением к будущим президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признают ни при каких обстоятельствах.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также добавил, что результат выборов предусмотреть нетрудно.

"Хочу напомнить, что какие-либо попытки организовать выборы на оккупированных территориях, не принадлежащих России и остающихся суверенной территорией Украины, безусловно, не будут признаны", – подчеркнул Стано.

Хотя уже сейчас понятно, как именно в РФ будут проводить "народное волеизъявление" и каковы его результаты, в ЕС учитывают, что может что-то пойти не так, как планирует Кремль. "Посмотрим, не случатся ли неожиданности, и не будут ли там проведены свободные, демократические и прозрачные выборы", – добавил чиновник.

Впрочем, по словам Стано, у режима РФ есть весь "спектр инструментов, чтобы сделать выборы даже более позорными, чем мы видим это сейчас".

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти уже направили на временно оккупированные территории Украины специальные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой "избирательных комиссий".

Ранее в России распространили очередную пропаганду, в которой цинично использовали якобы украинских военнопленных. В кремлевском ролике к "выборам" диктатора Путина их вынудили на камеру отказаться под паспорта Украины ради российского.

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