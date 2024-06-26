ЕС начал переговоры о вступлении с Молдовой: что это значит

Евросоюз провел первую межправительственную конференцию на уровне министров для начала переговоров по вступлению Молдовы в ЕС. Делегацию ЕС возглавила министр иностранных и европейских дел Бельгии Хаджа Лахбиб и комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи; делегацию Молдовы возглавил премьер-министр Дорин Речан.

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Об этом сообщил Европейский Совет. ЕС пригласил Комиссию оценить готовность Молдовы к началу переговоров в конкретных сферах и определить вопросы, которые могут возникнуть во время переговоров.

"Поздравляем Молдову с прохождением кардинальной вехи на пути вступления в ЕС. Открытие переговоров о вступлении всего через два года после предоставления статуса кандидата является свидетельством решимости Молдовы выполнять программу реформ ЕС. Поскольку мы открываем эту новую страницу в наших отношениях, Молдове важно и дальше тщательно продолжать реформы. Будущее Молдовы и ее граждан в Европейском Союзе", – отметила Хаджа Лахбиб.

Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС, в рамках которой была введена зона свободной торговли, вступило в силу в 2016 году. В мае 2024 Молдова подписала с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

"Ожидается, что как будущее государство-член Молдова будет продолжать придерживаться ценностей, перечисленных в статье 2 Договора о ЕС, а именно уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и уважению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – отметил Европейский Совет.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС также официально начал переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Народы Украины и Молдовы продемонстрировали свою твердую волю и преданность быть частью ЕС, сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС 25 июня начал переговоры о вступлении в Союз Европейских государств Украины. Начало переговоров подтвердили глава премьер-министра Украины Денис Шмигаль, делегации Украины вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и глава делегации ЕС, министерша иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

В целом, создание Межправительственной конференции с ЕС знаменует формальное начало переговоров по вступлению. А дальше начнутся детальные технические переговоры по десяткам разных пунктов будущего соглашения. Это касается как Украины, так Молдавии.

Соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. Уже существует специальная процедура, предусматривающая рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

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