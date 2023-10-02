Эрдоган заявил, что он больше ничего не ждет от ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не примет условий и требований для вступления в Европейский Союз". Он пояснил, что эта организация заставила государство ждать "у своей двери в течение 40 лет".

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время выступления в парламенте 1 октября, сообщает DW. Он констатировал, что "Турция ничего больше не ждет от Евросоюза".

Эрдоган подчеркнул, что его страна выполнила все обещания, данные ЕС, "но они не выполнили почти ни одно из своих". В частности, политик назвал несправедливостью для турецких граждан визовый режим с ЕС. Пока Брюссель ее не исправит, Турция не примет никаких требований: политических, экономических или военных.

Видео дня

Следует напомнить, что Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз еще в 1999 году. В 2005 году переговоры о вступлении приостановили. И хотя долгое время Эрдоган не особо интересовался этой темой, в 2023 заявил, что Брюссель должен открыть Анкаре путь к вступлению в ЕС. Причем это должно произойти до вступления Швеции в НАТО.

Напомним, 16 сентября Эрдоган заявил, что Анкара может "развестись" с Европейским Союзом в ответ на содержание доклада Европейского парламента по Турции. Он убежден, что ЕС пытается отделиться от Турции.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европейского парламента содержит необоснованные обвинения и предрассудки и демонстрирует "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган заявил, что парламент Турции выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена подготовит почву для продажи самолетов F-16 в Анкаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!