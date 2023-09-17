Эрдоган пригрозил Евросоюзу "разводом": что разгневало президента Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "расстаться" с Европейским Союзом. ТАк он отреагировал на содержание доклада Европейского парламента по Турции.
Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в субботу, 16 сентября. Он считает, что ЕС пытается отделиться от Турции, сообщает Reuters.
"ЕС пытается отделиться от Турции. Мы сделаем свои оценки против этих событий, и, если потребуется, мы можем порвать с ЕС", – заявил он.
В докладе, принятом на этой неделе, говорится, что процесс присоединения Турции к блоку из 27 членов не может возобновиться в нынешних обстоятельствах. Также в документе содержится призыв к ЕС изучить параллельные и реалистичные рамки для своих связей с Анкарой.
Как известно, Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет. Однако переговоры о вступлении в последние годы зашли в тупик из-за опасений блока по поводу нарушений прав человека и уважения верховенства закона.
Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европейского парламента содержит необоснованные обвинения и предрассудки и демонстрирует "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля текущего года Турция дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении страны к Альянсу.
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