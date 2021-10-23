Эрдоган призвал объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить опального правозащитника

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание Министерству иностранных дел выслать послов десяти стран. Такое решение главой государства было принято из-за их призывов освободить турецкого активиста Османа Кавалу.

Заняться объявлением их персонами нон грата должен глава МИД страны, он получил от Эрдогана соответствующее распоряжение, передает Hurriyet Daily News. Кавалу судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.

Речь идет о дипломатах из Канады, Дании, США, Германии, Нидерландов, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Новой Зеландии. Их вызвали во внешнеполитическое ведомство Турции.

Послы подписали совместное обращение с призывом о справедливом разрешении дела правозащитника. Они напомнили, что в пользу Кавалы есть решения Европейского суда по правам человека. Однако, он уже четыре года находится в тюрьме без вынесения приговора.

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"Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе из-за объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности турецкой судебной системы", – говорится в заявлении.

Кавалу обвиняют в участии в антиправительственных протестах, которые проходили в стране в 2013 году. Кроме того, его заподозрили в попытке военного переворота в стране в 2016 году. Ответственность за него власть страны возлагает на движение Фейтуллаха Гюлена, которое считается террористической организацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган заявил, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке. По его убеждению, народы и правительства этих стран имеют право самостоятельно принимать решения.