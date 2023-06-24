Эрдоган пообещал Путину помочь урегулировать ситуацию в России – росСМИ

Кремлевский диктатор Владимир Путин в условиях массового мятежа в России позвонил своему коллеге из Турции Реджепу Эрдогану. Последнйи якобы выразил осуждение тем, кто готовит военный переворот и заведомо поддержал любые методы законной власти РФ по его подавлению.

Видео дня

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, поэтому не исключено, что на самом деле турецкий президент не был столь однозначным. Однако по предварительной версии Анкара пообещала официальной Москве поддержку.

"Эрдоган заявил Путину, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России", – указано в сообщении со ссылкой на канцелярию главы Турции.

Напомним, что белорусский самозванец Лукашенко не стал "растягивать удовольствие" и вылетел в Турцию, не дожидаясь кульминации военного переворота в РФ, на рассвете. До этого он поговорил по телефону с кремлевским диктатором Путиным, получив сведения, что ситуация на территории России довольно серьезная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЧВК "Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области. Передовые загоны наемников вышли к окраинам Борисоглебска, где размещается "375 объект "С" 12-го управления минобороны РФ.