Эрдоган объявил себя победителем выборов и спел: в Стамбуле начались празднования. Видео

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил себя новым главой государства по результатам второго тура выборов, который состоялся в воскресенье, 28 мая. Несмотря на то, что избирательная комиссия еще официально не назвала победителя, Эрдоган выступил на главной площади в Стамбуле и поблагодарил жителей страны за доверие.

Видео дня

Видео с выступлением турецкого политика опубликовали местные Telegram-каналы. Лидер страны отметил, что ему доверили руководить Турцией еще пять лет и спел песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", – отметил он.

В то же время поклонники Эрдогана уже начали празднование в центре Стамбула – на улицах зажигают файеры, скандируют лозунги в поддержку политика и стреляют в воздух.

"Сегодня Турция – единственный победитель. Мы будем достойны вашего доверия, как мы были достойны в течение 21 года. Как я уже сказал, мы вместе до могилы", – сказал Эрдоган.

Отметим, что по данным сайта ahaber по состоянию на 21:20 (по киевскому времени) обработано уже 99,08% бюллетеней. По результатам подсчета Эрдоган набрал необходимые для победы 52,07% поддержки.

В то же время, его главный оппонент Кемаль Киличдароглу заручился поддержкой 47,93% избирателей.

Все о втором туре выборов президента в Турции – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что если Эрдоган проиграет своему главному конкуренту Кемалю Киличдароглу, российский диктатор Путин потеряет важный для него "личный элемент" взаимодействия с Турцией. Впрочем, позиция Анкары по отношению к Украине останется неизменной.

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