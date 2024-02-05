Эрдоган и Путин собрались обсуждать новый механизм экспорта украинского зерна: детали

Российский диктатор Владимир Путин намерен 12 февраля приехать в Турцию. Он планирует обсудить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом "новый механизм" экспорта украинского зерна через Черное море.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет Reuters. Эта поездка должна стать для российского лидера первым визитом к союзнику НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Издание отметило, что Анкара пытается убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой Москва вышла в июле 2023 года. Соглашение было заключено посредством ООН и Турции с целью обеспечения безопасного прохода для экспорта из украинских портов.

В то же время, Фидан заявил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно с Черного моря даже без этого соглашения.

"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) посредством нового механизма", – сказал он.

Тем временем банки Турции массово закрывают счета российским компаниям. Также финансовые учреждения повысили требования к россиянам, желающим открыть счет в Турции. Причина – опасения вторичных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Defence Express сообщило, что Украина может получить новые российские системы ПВО С-400 от Турции. Журналисты предположили, что США пытаются улучшить отношения с Турцией, и с этой целью направили в страну заместителя Госсекретаря США Викторию Нуланд.

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