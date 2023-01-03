Эрдоган анонсировал отдельные переговоры с Зеленским и Путиным: названа дата

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган анонсировал новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным. Встреча в онлайн-режиме состоится уже завтра, 4 января.

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Об этом сообщил глава МИД Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Hurriet. В обоих разговорах Эрдоган будет вести переговоры о возможном дипломатическом урегулировании военных действий в Украине.

Напомним, что Эрдоган неоднократно повторял о готовности и впредь быть активным посредником между Киевом и Москвой. Анкара продолжает переговоры с Украиной и Россией в надежде на прекращение огня, а впоследствии – достижение "длительного мира".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эрдоган раскритиковал коллективный Запад за то, что тот якобы не пытался стать реальным посредником в противостоянии лидеров Украины и России, а только занимался провокациями, увеличивая градус взаимной неприязни. Он похвастался, что именно Анкара взяла на себя эту роль и помогла заключить "зерновое соглашение".