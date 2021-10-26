Эпоха Меркель закончилась: в Германии официально приняли отставку фрау канцлерин. Видео

Во вторник, 26 октября, фактически прекращается срок почти 16-летнего правления канцлера Германии Ангелы Меркель. Она продолжит работать в качестве временно исполняющей обязанности, пока в Бундестаге путем гражданских выборов не сформируется новая коалиция и не станет известно имя преемника.

Об этом сообщило немецкое издание WAZ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер зачитал и вручил Меркель уведомление об окончании государственной работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что Ангела Меркель стала первой женщиной, которая заняла пост канцлера в Германии и руководила в этой должности страной с 2005 года. В отношениях с Украиной наиболее заметную роль сыграла после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе в 2014 году. Отстаивала позицию дипломатического урегулирования обострившихся российско-украинских отношений, опосредованно поставила под угрозу экономику нашей страны, поощрив завершение строительства газовой магистрали "Северный поток-2".

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Считается де-факто лидером Европейского Союза, а также признана самой влиятельной женщиной мира.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ангела Меркель заблаговременно начала готовиться к уходу на пенсию и рассказала, чем будет заниматься на заслуженном отдыхе.