Ельцин еще в 1990-х годах называл Украину "главным дестабилизирующим фактором": в США рассекретили стенограмму встречи президентов
Экс-президент России Борис Ельцин в 1990-е годы называл Украину "главным дестабилизирующим фактором". Информация об этом фигурирует в стенограмме двух первых встреч Ельцина с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, депеши от госсекретаря Джеймса Бейкера и телеграммы американского посольства в России.
Об этом следует из рассекреченных в США документов. Ельцин также спрашивал Буша, остаются ли Россия и США противниками, и российского президента заверили, что это не так.
"Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор – это Украина", — заявлял Ельцин Бушу.
Он рассказал, что речь об 11 млн этнических русских на Украине, на которых националисты оказывают давление.
Ельцин также спрашивал Буша, остаются ли Россия и США противниками, и российского президента заверили, что это не так.
Как сообщал OBOZREVATEL, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна и ее супруг Валентин Юмашев огорчены тем, как в их стране стали воспринимать эпоху 90-х годов при власти Владимира Путина.
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