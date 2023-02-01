Ельцин еще в 1990-х годах называл Украину ''главным дестабилизирующим фактором'': в США рассекретили стенограмму встречи президентов

Экс-президент России Борис Ельцин в 1990-е годы называл Украину "главным дестабилизирующим фактором". Информация об этом фигурирует в стенограмме двух первых встреч Ельцина с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, депеши от госсекретаря Джеймса Бейкера и телеграммы американского посольства в России.

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Об этом следует из рассекреченных в США документов. Ельцин также спрашивал Буша, остаются ли Россия и США противниками, и российского президента заверили, что это не так.

"Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор – это Украина", — заявлял Ельцин Бушу.

Он рассказал, что речь об 11 млн этнических русских на Украине, на которых националисты оказывают давление.

Ельцин также спрашивал Буша, остаются ли Россия и США противниками, и российского президента заверили, что это не так.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна и ее супруг Валентин Юмашев огорчены тем, как в их стране стали воспринимать эпоху 90-х годов при власти Владимира Путина.

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