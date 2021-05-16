Иногда достаточно интересные новости проходят почти незаметно. Просто потому что на первый взгляд они не про Украину. Но это только на первый и поверхностный взгляд. Если в новости НЕ указана наша страна - это совсем не значит, что новость ее не касается. Иногда отсутствие слова "Украина" в списке даже красноречивее упоминания.

Свежий пример такой новости - громкое заявление Кремля о новом списке недружественных России стран. Их всего две. То ли это на текущий момент самые недружественные, то ли они реально работают эффективнее прочих. Нас там нет. И тут обязательно нужно добавить два слова - "Увы" и "Пока". Пока распоряжением российского президента Путина в этот список вошли Чехия и США. Чехия после высылки сразу 18 российских диверсантов с дипломатическими паспортами (называть их дипломатами грех), а США по умолчанию. Так вот, почему Украины нет в этом коротком списке? Я возмущен. Мы недорабатываем во внутренней и внешней политике. Нужно ускорить процесс. Пане президент, ждем новых решений, которые заставят Кремль вспомнить о нас и добавить слово "Украина" в элитарный клуб недружественных РФ стран.

Справедливости ради стоит отметить, что Владимир Зеленский успел уже не раз здорово огорчить Кремль. Несмотря на массу заявлений некоторых политиков и их стронников про его якобы пророссийскость, готовность уступать Путину и так далее. Никаких прямых переговоров с ОРДЛО нет и не будет. Зеленский прекрасно понимает в чем там ловушка и называет это красной линией. Российская пропаганда, прекрасно расцветающая в украинском эфире во время российской агрессии была моментально и жестко закрыта. Медведчук получил уголовные дела, санкции и домашний арест. Не СИЗО, конечно, но даже такое представить пару лет назад было невозможно. Так что результаты есть и за них действительно стоит Зеленскому сказать спасибо. Но, черт побери, нас забыли вставить в список недружественных стран. Значит, что? Нужно развивать это направление.

Тем более, момент очень удачный. Инициатива Чехии по высылке дипломатов получила частичную поддержку действием в Евросоюзе. А российские заявления по этому поводу вызвали уже жесткую реакцию официального ЕС. Ну, как благодаря позиции всех европейских лидеров Путин опозорился в главный праздник российского безумия я уже писал. То есть российская дипломатия переживает тяжелые времена, их не пинает только ленивый и президент Туркменистана с армянским коллегой. Грех не пнуть и с нашей стороны. Заслуженно пнуть, я бы сказал. Например, визовый режим с РФ просто давно напрашивается. Импорт электроэнергии стоит приравнять к госизмене. Ну и по Медведчуку стоит развивать процесс. Кстати, есть еще ряд фамилий, которые вполне заслуживают статуса российских агентов и, как минимум, лоббистов. Так что есть куда расти. Элитный клуб недружественных Мордору стран Средиземья ждет нас.

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