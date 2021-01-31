Эксперты ВОЗ добрались до рынка-'источника' коронавируса: первые детали из Уханя

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующие происхождение коронавируса, наконец смогли посетить рынок морепродуктов Хуанань в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка этой инфекции.

Визит состоялся 31 января. Как сообщает Reuters, группа специалистов пробыла там около часа и уехала, ничего не отвечая на вопросы журналистов.

Отмечается, что оптовый рынок Хуанань сейчас находится в условиях усиленной охраны – там установлены дополнительные баррикады и высокий забор, окружающий всю его территорию.

Эксперты ВОЗ приехали в Китай для исследования рынка еще в начале января, но их поместили на самоизоляцию.

После выхода из двухнедельного карантина команда сперва посетила китайские больницы и рынки, а также выставку, посвященную битве Уханя с вирусом, которая включала 76-дневную изоляцию города с населением 11 миллионов человек.

Ранее в ВОЗ пояснили, что члены группы исследователей будут ограничены в посещениях, которые для них организовывала принимающая сторона. Помимо этого, не будут устраивать пресс-конференций для общественности из-за ограничений по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, родные умерших от коронавируса в Ухане рассказали экспертам ВОЗ о том, как Китай "скрывал правду" о вирусе.