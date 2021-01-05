Экс-сотрудник КГБ Беларуси готов в Украине дать показания по делу Шеремета

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства Комитета государственной безопасности Беларуси, где обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает "Суспільне", бывший сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси в декабре 2020 года передал соответствующие доказательства украинским правоохранителям и журналистам.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи примерно в декабре", – отметил он.

Со слов активиста, с ним уже связывались представители украинских спецслужб, но официальный допрос не проводился.

"Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать. А когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов", – добавил Макар.

Белорус пояснил, что главу КГБ Вадима Зайцева в 2008-2012 годах записывал один из его подчиненных. Сейчас он, как и Макар, пребывает в одной из стран Евросоюза.

Макар подчеркнул, что получил записи в 2012 году. На пленках он услышал имя Олега Алкаева, который был начальником Минского СИЗО, где при режиме нелегитимного президента Алексадра Лукашенко приводили в исполнение смертные приговоры.

Известно, что в 2001 году Алкаев покинул Беларусь и опубликовал книгу о казнях и внесудебных расправах в СИЗО Минска. В 2007 году ее издал Павел Шеремет. По словам Макара, он передал пленки спецслужбам США. Также он сказал, что не мог раньше обнародовать пленки из-за угрозы его жизни.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена... Эту запись я публиковал том, что в этом году после выборов президента Беларуси в моей родной стране произошло то, о чем я даже не мог подумать. Я вижу, как народ восстал против этого диктаторского режима. Все эти избиения, зверства над собственным народом. Я понял, что именно сейчас как никогда необходима и важна моя поддержка. Именно поэтому я его опубликовал", – резюмировал он.

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