Ексспівробітник КДБ Білорусі готовий в Україні дати свідчення у справі Шеремета
Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар готовий дати свідчення в Офісі генерального прокурора України про обставини прослуховування керівництва Комітету державної безпеки Білорусі, де обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як передає "Суспільне", колишній співробітник спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі в грудні 2020 року передав відповідні докази українським правоохоронцям і журналістам.
"Ми робили все, щоб надати розголосу, і найголовніше – щоб завершити розслідування цього злочину і довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі. Я передав записи приблизно в грудні", – зазначив він.
За словами активіста, з ним вже зв'язувалися представники українських спецслужб, але офіційний допит не проводився.
"Коли буде така необхідність, будуть якісь факти, я, звичайно, буду повідомляти. А коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, – я готовий", – додав Макар.
Білорус пояснив, що главу КДБ Вадима Зайцева в 2008-2012 роках записував один з його підлеглих. Зараз він, як і Макар, перебуває в одній з країн Євросоюзу.
Макар підкреслив, що отримав записи в 2012 році. На плівках він почув ім'я Олега Алкаєва, який був начальником Мінського СІЗО, де при режимі нелегітимного президента Олексадра Лукашенко приводили у виконання смертні вироки.
Відомо, що в 2001 році Алкаєв покинув Білорусь і опублікував книгу про страти та позасудові розправи в СІЗО Мінська. У 2007 році її видав Павло Шеремет. За словами Макара, він передав плівки спецслужбам США. Також він сказав, що не міг раніше оприлюднити плівки через загрозу його життю.
"Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені всі можливі експертизи. Проводилась міжнародна експертиза, яка підтверджена ... Цей запис я публікував тому, що в цьому році після виборів президента Білорусі в моїй рідній країні сталося те, про що я навіть не міг подумати. Я бачу, як народ повстав проти цього диктаторського режиму. Всі ці побиття, звірства над власним народом. Я зрозумів, що саме зараз як ніколи необхідна і важлива моя підтримка. Саме тому я його опублікував", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 січня опублікована прослушка в кабінеті колишнього глави КДБ Білорусі Вадима Зайцева, який обговорює способи ліквідації Шеремета. Зокрема, відзначається варіант отруєння з використанням токсичних речовин, а також підрив.
Колишній співробітник білоруського спецназу, а нині активіст опозиції Ігор Макар вже направив цей запис в офіційні структури Брюсселя для об'єктивного розслідування злочинів режиму Олександра Лукашенка.
Нацполіція України відреагувала на публікацію в Білорусі плівок по Шеремету.
Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що версія про причетність спецслужб Білорусі до вбивства Шеремета не вплине на хід справи.
Сім'я Шеремета прокоментувала інформацію про причетність до його вбивства спецслужб Білорусі.