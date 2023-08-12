Экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы, потому что она переполнена: как такое произошло

В Южно-Африканской Республике из тюрьмы выпустили бывшего президента Джейкоба Зума. Он должен был отбывать 15-месячное заключение за неуважение к суду, однако ему разрешили это не делать.

Видео дня

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что это было сделано "для уменьшения переполненности тюрем". Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило издание ВВС.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день количество заключенных в ЮАР на 47% превышает вместимость тюрем.

Министр сказал, что решение в отношении Зума было принято администрацией тюрьмы без какого-либо политического подтекста. Ламола добавил, что экс-президент – один из более 9 тысяч заключенных с низким риском, которых освободили по определенной схеме в течение нескольких последних месяцев. Эта программа была запущена в апреле с целью разгрузки переполненных тюрем.

81-летний Джейкоб Зума был арестован в 2021 году из-за того, что он отказался давать показания перед комиссией по расследованию финансовых махинаций и кумовства во время его президентства. Политика освободили по состоянию здоровья уже через два месяца после заключения.

Однако Апелляционный суд в ноябре 202 года признал, что освобождение было незаконным, и приказал вернуть Зуму в тюрьму. В прошлом месяце Конституционный суд отклонил попытку отменить это решение.

На прошлой неделе Зума формально сдался властям, чтобы отбыть оставшуюся часть наказания, однако теперь его снова отпустили на свободу. Он прибыл в тюрьму в своей родной провинции Квазулу-Натал, был внесен в систему, но уже через час его отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эквадоре во время предвыборного митинга в городе Кито застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Во время происшествия в столице было произведено около 30 выстрелов, также правоохранителям удалось обезвредить гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!