Экс-посол США заявил, что Байден готов жестко подтолкнуть Украину к реформам

Администрация президента США Джо Байдена может подтолкнуть Украину к реформам. Америка имеет хорошие намерения, но не исключено, что это будет сделано в жесткой форме.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер во время онлайн-конференции, организованной американо-украинским Деловым советом, передает "Укринформ".

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями – для реализации ключевых шагов, которые будут политически тяжелыми, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", – сказал экс-дипломат.

Пайфер объяснил, что такая позиция Запада вытекает из замедления реформ в Украине, паузы в программе МВФ и усиленного влияния олигархов. При этом есть и положительные сигналы, среди которых введение санкций против Виктора Медведчука.

Бывший посол отметил, что подталкивание Украины к изменениям в любом случае будет для нее полезным, даже если не все это поддержат.

"Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и введения реальных решительных мер для сдерживания коррупции...Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас нужен Украине", – заявил Пайфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет поддерживать жесткое сопротивление нашего государства российской агрессии.

Администрация президента США Джо Байдена принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его объем составит 125 млн долларов.