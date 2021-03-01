Климкин спрогнозировал, поддержит ли Байден борьбу Украины с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет поддерживать жесткое сопротивление нашего государства российской агрессии.

Ведь об этом американский лидер заявлял еще будучи вице-президентом. Своими прогнозами по этому поводу дипломат поделился в интервью "Европейской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Считайте, что это и моя оценка, и моя интуиция. Я просто слышал, что говорил Байден, когда у меня была первая с ним встреча, тогда еще министра с вице-президентом. Он сказал: "Понимаешь, я бы сделал из того, что ты спрашиваешь, первое, второе и четвертое. Но у меня есть президент и я буду пытаться это делать", – вспомнил Климкин.

Он отметил, что не может разглашать, какие именно шаги озвучивал Байден, поскольку эти вопросы являются довольно чувствительными. Но заверил, что четкий план Байдена слышали еще семь-восемь человек, которые находились в его кабинете в Белом доме.

"Он четко анализировал, что бы он сделал в плане военной помощи, дополнительных шагов", – объяснил экс-глава украинского МИД, добавив, что среди прочего Байден поддерживал и предоставление Украине летального оружия.

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