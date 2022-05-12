Экс-посол Китая раскритиковал войну и предсказал полное поражение РФ: публикацию удалили

Экс-посол Китая в Украине Гао Юйшэн раскритиковал российское вторжение на украинскую землю. Он предрек России полное поражение и назвал ее "величайшей угрозой миру, безопасности и стабильности в Евразии".

Однако публикация в одном из китайском издании Phoenix, где приводилась резкая оценка Юйшэна, впоследствии была удалена и теперь доступна лишь в архивной версии. На это обратили внимание в The Washington Post.

Как сообщает издание, с разгромной критикой России и развязанной ею войны в Украине посол Китая в украинском государстве в 2005-2007 годах Гао Юйшэн выступил на внутреннем форуме государственной Китайской академии общественных наук.

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Он уверен, что российские войска неминуемо потерпят поражение в Украине. К нему приведут провалы Кремля в экономической, военной и политической сферах.

Мало того, что Россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и публичную борьбу, считает китайский дипломат. Он констатировал, что "окончательное поражение России — лишь вопрос времени".

Также Юйшэн заявил, что стремление Путина доминировать в регионе бывшего Советского Союза привело к тому, что Россия "неоднократно посягала на чужие территории и суверенитет. Это величайшая угроза миру, безопасности и стабильности в Евразии".

"Хотя описание Гао событий на Украине неудивительно, если бы оно было представлено в другом месте, отчет 75-летнего дипломата является редким отступлением от обычной позиции Китая, заключающейся в том, чтобы не критиковать своего близкого дипломатического партнера. Китай утверждает, что не принимает чью-либо сторону в конфликте, но отказывается называть военное нападение вторжением и возлагает основную ответственность за начало боевых действий на США и НАТО", - подчеркнули в The Washington Post.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае обеспокоены войной РФ против Украины. Основные причины для беспокойства заключаются в репутационном ущербе, который может получить Китай из-за ассоциаций с Россией и ее жестокостью в Украине. Волнует Пекин также экономическая неопределенность и сближение на фоне войны в Украине между Америкой и Европой.