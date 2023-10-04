Экс-канцлера Германии Шредера отсадили от всех из-за связей с Путиным. Фото

Бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера из-за тесных связей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отсадили от всех гостей. Это произошло во время празднования годовщины объединения Германии.

Об этом сообщает издание Bild. Так, давний российский лоббист и друг Путина пришел на церемонию празднования, чем причинил протокольным отделам головные боли при определении рассадки.

В связи с этим Шредера должны были отсадить так, чтобы он не был "слишком далеко позади" из-за своего статуса, но в то же время и так, чтобы другие топ-политики Германии могли избежать общих фото с ним. Рядом с ним села только его жена Со-Йон Шрёдер-Ким.

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Добавим, что сам Шредер выглядел довольно болезненно, в частности, его левый глаз был заметно красным и опухшим.

Стоит отметить, что в мае Шредера не позвали на юбилей Социал-демократической партии из-за тесных связей с российским диктатором и убийцей Владимиром Путиным. Руководство СДПГ заявило, что присутствие на торжествах Шредера будет неуместным.

Примечательно, что экс-канцлер Шредер посетил посольство России, чтобы отпраздновать победу над Германией во Второй мировой войне 78 лет назад. Среди присутствующих были бывший генеральный секретарь СДПГ Эгон Кренц, левый член Бундестага и бывший лидер партии Клаус Эрнст. Многие другие политики бойкотировали мероприятие из-за агрессивной войны России против Украины.

Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как он был отстранен от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор поддерживает дружеские отношения с кремлевским диктатором.

Напомним, летом 2022 года Шредер приезжал в страну-агрессор Россию. Тогда же появилась информация, что эксканцлер будет лоббировать тему мирных переговоров в пользу агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы желает переговоров и дипломатического разрешения войны в Украине.

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