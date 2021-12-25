Экс-канцлер Австрии Курц уедет на работу в США: СМИ раскрыли детали

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подписал контракт с инвестиционной фирмой в Кремниевой долине в Соединенных Штатах Америки. Австрийские СМИ сообщают, что он начнет новую работу уже в феврале следующего года.

Контракт экс-канцлера уже подписан, и вскоре об этом будет объявлено официально. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Стоит отметить, что издание не уточняет о какой именно компании идет речь и чем будет заниматься Себастьян Курц. Известно лишь то, что бывший канцлер будет занимать должность менеджера. К слову, в Кремниевой долине находятся сотни IT и высокотехнологичных компаний.

Напомним, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе из политики и сложении полномочий главы Австрийской народной партии (АНП). Причиной отставки стало расследование против Курца и еще девяти фигурантов, которое ведут антикоррупционные органы страны.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о расследовании австрийских СМИ, в котором говорилось, что канцлер Австрии пользовался частным самолетом украинского олигарха Дмитрия Фирташа. У последнего тогда отмечали, что борт по факту управляется автономно третьей стороной.