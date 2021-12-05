Ехали на свадьбу: в Кении автобус рухнул в реку, погибли десятки людей. Фото и видео

В Кении автобус с пассажирами упал в реку при попытке переехать по затопленному мосту. В результате инцидента, который произошел в 200 километрах от столицы Найроби, погибли 23 человека.

Как сообщает издание EWN, 15 погибших пассажиров – члены одной семьи. Они направлялись на свадебную церемонию в округе Китуи.

Свидетели случившегося рассказали, что водитель пытался сориентироваться в бушующих водах и пересечь затопленную реку. Однако на дальнем конце моста автобус неожиданно соскользнул с дороги и упал левым боком в воду.

Губернатор округа Чарити Нгилу сообщила, что 12 человек находившихся в машине удалось спасти, четверо из них — дети. По словам чиновницы, в салоне авто до сих пор находятся тела, их планируют достать из реки в воскресенье.

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"Трупов, которые уже были извлечены прямо сейчас, больше 23. У нас в автобусе больше тел", – сказала она.

Количество пассажиров, которые находились в автобусе на момент трагедии, пока окончательно неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В результате погибло 45 человек, в том числе дети, еще семь человек получили ранения.