Увы, на Западе до сих пор отсутствует стратегия в этой войне. Яркий тому пример — решение отбирать у россиян машины на въезде в ЕС одновременно со снятием санкций с российских олигархов. Свободный мир все еще ищет половинчатые решения вместо того, чтобы кардинальным образом признать, что Украина должна победить в этой войне, а путинский режим подлежит ликвидации. Это единственный шанс на цивилизованное будущее для России или того, что от России останется. Но этого решения нет. В условиях, когда отсутствует единая стратегическая линия, бюрократия живет по собственным законам. Решения принимают, нередко исходя из сиюминутных потребностей, и зачастую такие решения противоречат друг другу. Одни решения исходят из стран Балтии, другие – из Брюсселя, третьи – из Вашингтона...

Попытка максимально затруднить россиянам въезд в Европу во многом связана с убеждением, которое сложилось у западных политиков под влиянием нашей "оппозиционной философской мысли": если все будут уезжать, кто же будет протестовать? Фактически это та идея, которую преподносят Западу те, кто живет на его гранты, ведь необходимость сдавать отчеты и оправдывать получение денег на работу внутри страны никто не отменял.

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Отчасти по этой причине нам тяжело продвигать на Западе идею о создании "виртуальной Южной Кореи". На наши предложения нам отвечают: но кто же тогда будет выступать против Путина внутри России, если все уедут? Настало время дать ответ: НИКТО! Сегодняшняя Россия — это фашистская Германия 1943-44 годов. В таких условиях не может быть никакого протеста, а каждый, кто говорит, что он есть, что вот-вот что-то созреет, –лжет! Кто-то – по глупости, кто-то – исходя из меркантильных интересов, но все они так или иначе лгут и отрицают историческую истину. 19 месяцев идет война, людей в России бросают в лагеря за любое несогласие с этим. И смешно требовать от тех, кто находится внутри диктатуры, какого-то протеста.

Особого внимания заслуживает тема "выборов" и "работы внутри страны", которую продвигает политическое жулье в надежде таким образом удерживаться на грантах как можно дольше. Десятки миллионов долларов в год Запад тратит на абсолютно порочную политику, которая порождает этот абсурд, и позволяет тем, кто принимает решения, считать: "Зачем русским уезжать, пускай остаются в России! Посмотрите, сколько уважаемых людей говорят, что они там диалог ведут! Мы столько ресурсов потратили, чтобы эта работа велась, она должна когда-то принести результаты!". Но результатов не будет никогда. Запад должен не ждать результатов от финансирования "развития гражданского общества в России", а помочь людям, которые не согласны с режимом, уехать. Дать им возможность строить свободную Россию, как свободную Францию в 1940 году, которую объявил генерал де Голль.

Война затягивается, а это значит, что Путин будет использовать все ресурсы. Никаких иллюзий на этот счет быть не должно. До последнего солдата, до последнего доллара Путин будет воевать. Все, что можно сделать, – это лишить Путина ресурсов. Главным образом – людского и интеллектуального. Каждый инженер, который сможет выбраться из России, – это минус одна ракета. Борьба должна вестись за истощение путинского ресурса. Это единственный способ приблизить победу Украины и, как следствие, – возвращение России в семью цивилизованных народов.