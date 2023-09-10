Джордж Буш рассказал, как Путин его дважды обидел из-за домашнего любимца

Экс-президент США Джордж Буш-младший признался, что глава России Владимир Путин в свое время дважды обидел его. Это произошло из-за домашнего любимца американца.

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Свою историю Буш-младший рассказал во время прошедшего 8-9 сентября в Киеве форума Yalta European Strategy.

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?". Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что тот легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин только спросил: "Почему?", – рассказал Буш-младший.

Экс-президент США считает, что это показывает характер Путина.

"Он всегда хочет демонстрировать свою силу. В то же время он считал Россию ослабленным государством и потому был обижен на весь мир", – добавил Буш-младший.

Кроме того, он прокомментировал известную историю, когда Путин рассказывал ему о своем крестике. Экс-глава Белого дома сказал, что в тот момент увидел душу диктатора.

"Это было в начале. Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и тягой к деньгам", – сказал Буш-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Буша, проблема Путина в том, что в целом к большинству вопросов он подходит так: "Я собираюсь победить, а США проиграют".

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