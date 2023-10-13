Джонсон заявил, что восхищается 'русской цивилизацией', и вызвал шквал возмущений: почему 'великая русская культура' – это миф

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал себя "русофилом" и признался, что восхищается "языком, культурой, русской цивилизацией", потому что "только дурак не будет восхищаться". Такое заявление в эфире украинского телемарафона политика, который за время полномасштабной агрессии России проявил себя как настоящий друг Украины, повергло украинцев в изумление.

Джонсон в своем увлечении "великой русской культурой" на Западе не одинок. Однако эта самая культура в значительной степени является мифом, и совершенно однозначно используется Кремлем как оружие и прикрытие для преступлений как в отношении других народов, так и в отношении собственного.

В интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что восхищается русской культурой, несмотря на то, что россияне развязали полномасштабную войну против Украины и совершают на украинской земле многочисленные зверства.

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"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", – заявил Джонсон.

При этом, добавил британец, ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас". И он не считает, что российский народ не виновен в агрессии против Украины.

"Я думаю, что будет бессмысленно делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", – отметил Джонсон.

Он также заявил, что "имеет значение, каким будет будущее Украины", а не России.

"Это страна, на которую напали. И это украинцы – те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать свою судьбу", – подчеркнул экс-премьер Британии.

"Убежденным русофилом" Джонсон называл себя еще до полномасштабной агрессии РФ, во времена, когда возглавлял МИД Британии. Тогда политик отмечал, что реально заинтересован в улучшении отношений с Россией.

Откровение Джонсона изумило украинцев.

"И о настроениях западной элиты. Борис Джонсон в четверг в интервью телеканалу "Рада": "Я до сих пор русофил. Я до сих пор в восторге от языка, культуры, русской цивилизации. Только дурак не будет в восторге". Выводов два. 1. Это мы его считаем Джонсонюком. А он-то себя считает Джонсоновым. 2. Кажется, мы все – дураки", – написал по этому поводу украинский политолог Алексей Голобуцкий.

В комментариях к сообщению украинцы строят предположение о причинах странного заявления Джонсона.

"Видимо, думает, что это признание спасет Лондон от ядерки…. А Саркози еще месяц назад трындел с первого национального о глубоких корнях дружбы Франции и рашки. Типа мантра у них такая,… защитная", "И Папа в восторге... может они все там в "восторге", просто их не спрашивал никто до сих пор", "Это потому, что его предки били ру..ню в Крыму, а не погибли от нее во время Голодомора", "Даже политически для них нецелесообразно отменять россиян полностью. Может его предок 80 лет назад то же самое говорил о немецкой культуре и она, в конце концов, таки не пропала. Хотя от немцев сами британцы пострадали гораздо больше, самих гражданских в самых бомбардировках более двадцати тысяч погибло во время битвы за Британию", – пишут украинцы.

"Конечно он в восторге. Потому что Россия свой язык и "культуру" агрессивно продвигала по всему миру. А об украинском языке и культуре Джонсон просто не знает. Кстати, как не знает о них и 73% жителей Украины. Так что нечего нам удивляться таким заявлениям", "Он, видимо, имел в виду ту дореволюционную культуру, которую как раз и знают на Западе. Вряд ли он слушает Лепса или читает Лимонова", "Фраза вполне может быть преднамеренно сказанной. Джонсон призывает к перемирию?" – размышляют комментаторы.

И приходят к выводу, что "не стоит очаровываться, чтобы потом не разочаровываться".

В то же время, некая особая, превосходящая другие "великая русская культура" является мифом, созданным для прикрытия имперской политики и агрессивных действий России. Она, как отмечал в свое время уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко, стала одним из видов политики, который использует ядерное государство-террорист как оружие в войне против мировой демократии" и является "частью российской государственной военно-тоталитарной машины". При этом за ширмой "великой русской культуры" кремлевский режим скрывает как свои преступления против других государств и народов, так и бесчинства внутри собственной страны.

И миф сработал. Ведь мировым деятелям, в частности, и Папе Римскому Франциску, сложно понять, что носители "большой культуры" способны устроить резню в Буче, стереть с лица земли Мариуполь или организовать огромные братские могилы в Изюме.

Ткаченко отмечал, что над культом "великой русской культуры" работали пропагандисты разных времен, параллельно продвигая нарративы о "второстепенности" других культур, а представители так называемой культуры не только активно поддерживают российскую агрессию против Украины, но и "беззастенчиво прямолинейно заявляют об использовании культуры как прикрытие и оправдание войны, ксенофобии, империализма и пропаганды", как это делал в 2022 году директор Музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский.

И действительно: только россияне назвали свою культуру, которая, по утверждению украинской художницы Олеси Драшкабы, преимущественно сконцентрирована во второй половине 19 века, "великой", чего не делали те же Италия, Франция, Британия или Испания, давшие миру гораздо больше, чем россияне. К тому же представители русской "большой культуры", пока художники всего мира искали новые формы художественного выражения, сконцентрировались на глубоком реализме.

"Я просто веду это к тому, что русская культура идеально визуализируется в российском оккупанте – бедная, забитая, бесцельная и оооочень наглая. Эта наглость и делает из нее "великую", потому что это вымышленная параллельная реальность из-за тупого упорства своего величия на фоне отсутствия канализации. Великая армия ворует унитазы, великий Пушкин ворует Байрона, великая Третьяковка ворует картины всех оккупированных народов, а великий Газпром возит это все по миру и показывает в выставке "Русский Авангард. От Малевича до Шагала" (ага, найдите среди них россиянина)", – писала Драшкаба.

Вся русская культура соткана из реальных культур порабощенных народов, которые Россия веками безжалостно уничтожала. Россия присваивала себе талантливых представителей других культур и выдавала их за своих. И тратила массу усилий и средств для того, чтобы убедить в какой-то исключительности русских и русской культуры, в существовании некой "великой и загадочной русской души" не только собственный народ, но и мир.

И эта политика дала свои плоды, ведь именно российская культура сейчас в мире остается центром толерантности к государству-агрессору. И россияне этим удачно пользуются, возводя "отмену русской культуры" в величайшие "злодеяния" и апеллируя к ней, чтобы не нести ответственности за преступления своего государства.

В то же время российские оккупанты беспощадно уничтожают украинскую культуру. Они разрушают культурные памятники, уничтожают произведения украинских художников, грабят или стирают с лица земли украинские музеи, сжигают украинские книги на оккупированных территориях. И политика такого уничтожения длится многие десятилетия.

Именно благодаря агрессивному продвижению мифа о какой-то особой "русской цивилизации" и исключительной "великой русской культуре" в театрах по всему миру ставят русские представления и оперы, аплодируют русским актерам и музыкантам, увлекаются Чайковским и пытаются рассмотреть "загадочную русскую душу" в произведениях Достоевского. В то время как в навязанную вследствие многолетнего истребления украинских художников и интеллигенции, искоренения всего украинского на территории Украины ложь о "вторичности украинской культуры" верит даже часть граждан Украины.

"Когда я читаю в комментах, что украинская культура "вторична" – я сразу понимаю, что человек просто не в курсе – что такое украинская культура. И это трудно осуждать, потому что так, как уничтожали и запрещали нашу культуру, вообще преследовало цель стереть нашу память, а она таки есть... Погрузитесь в эти имена, которые и сегодня уничтожают россияне. Прочтите о Горской, о Райко, о Приймаченко, о Плитке-Горицвет, об Александре Экстер, об Архипенко, Малевиче, Куинджи, Соне Делоне, о Петрицком, о Гнездовском, об украинской иконе на стекле, об украинской казацкой иконе, об украинском барокко, об украинском модерне, об украинском наиве, об украинском футуризме, об украинской графике, керамике, монументализме, скульптуре, плакате. Если эти уроды уничтожают это все – давайте сделаем так, чтобы памяти у нас становилось не меньше, а больше!" – призвала Драшкаба.

Напомним, ранее кандидат исторических наук Сергей Громенко показывал, что русская культура очень глубоко въелась в западный мир – сделал он это на примере фильмов.

Также мы рассказывали, что по состоянию на апрель 2023 года, по подсчетам Минкульта, ущерб в сфере культуры Украины в результате войны достиг почти $7 млрд.