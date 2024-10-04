Джонсон заявил, что Путин не вторгся бы в Украину, будь президентом Трамп: в чем причина

Экс премьер Британии Борис Джонсон выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин не решился бы на вторжение в Украину, будь президентом США в начале полномасштабной войны Дональд Трамп. Он считает, что непредсказуемость действий Трампа могла бы убедить Путина не рисковать и не вступать в войну против суверенного государства.

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Об этом Джонсон заявил в интервью изданию The Telegraph. Он отметил, что Кремль мог опасаться, что Трамп воспримет нападение на европейскую страну как оскорбление для Америки и мирового порядка, что могло бы привести к жесткой реакции с его стороны.

По его словам, абсолютная непредсказуемость была одним из преимуществ Трампа.

"Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он действительно вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — пояснил Джонсон свою точку зрения.

Бывший премьер-министр Великобритании также напомнил, что после отравления Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери, Трамп выслал 60 российских шпионов. Он подчеркнул, что Трамп был более жестким в вопросах Сирии, чем администрация демократов, а также выразил решительность относительно Корпуса стражей исламской революции. Джонсон также отметил, что ракеты Javelin Украине предоставил именно Трамп.

"Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина упадет, это будет абсолютная катастрофа. И он это понимает", – подчеркнул Джонсон, отвечая на вопрос о опасениях Украины относительно возможного президентства Дональда Трампа.

Джонсон считает, что Трамп не захочет остаться в истории как человек, начавший свой второй президентский срок не с восстановления величия Америки, а с возрождения Советского Союза.

Он также отметил, что последний раз общался с Трампом "совсем недавно", равно как и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Владимира Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Он подчеркнул, что Запад должен предоставить все необходимое оружие и принять Украину в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Борис Джонсон выразил восхищение наступлением украинских войск в Курской области. В связи с этим он призвал к более активной поддержке Украины, в частности, по его мнению, нужно разрешить Вооруженным силам бить оружием от партнеров по России.

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