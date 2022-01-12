Джонсон извинился за участие в вечеринке во время локдауна: думал, что это рабочая встреча

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке в саду своей резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Мероприятие состоялось в мае 2020 года.

Как пишет Reuters, об этом Джонсон заявил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. По словам премьера, он думал, что это "рабочая встреча".

Она проходила в саду правительственной резиденции, куда всегда выходили ради свежего воздуха.

"Когда я пошел в этот сад после шести вечера 20 мая 2020 года поблагодарить группу сотрудников и после 25 минут вернулся в свой офис для продолжения работы, я был уверен, что это было рабочее мероприятие", – сказал Джонсон.

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Он добавил, что, оглядываясь назад, считает, что должен был отправить всех обратно в помещения и найти другой способ поблагодарить сотрудников. Ведь тогда у миллионов британцев даже не было возможности проводить в последний путь своих родных.

"Я знаю ярость, которую они испытывают ко мне и правительству, которое я возглавляю, когда они думают о том, что на Даунинг-стрит правила не в полной мере соблюдались людьми, которые эти правила и устанавливали", – подчеркнул премьер.

Позже депутат от Лейбористской партии Крис Брайант, комментируя слова Джонсона, сказал: "Каким глупым премьер-министр считает британский народ?"

В ответ глава правительства заявил, что не согласен со словами Брайанта.

Как пишет британская пресса, моральный авторитет Джонсона подорван. На фоне новостей о вечеринке его рейтинг достиг рекордно низких значений – всего 29%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 2020 года персонал правительственной резиденции собрался в саду после пресс-конференции, которую провел тогдашний министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он как раз обратился к гражданам с призывом соблюдать карантинные правила и не пользоваться хорошей погодой на майские выходные для общения в группах.

СМИ обнародовали фото, на котором Борис Джонсон и его супруга Керри сидят на террасе за столом с двумя людьми, не соблюдая социальную дистанцию. Перед ними на столе стоит вино и творожная доска. Рядом еще один такой стол, за которым сидят еще четыре человека, остальные присутствующие – стоят в саду совсем рядом друг возле друга.

На тот момент в стране действовали жесткие правила карантина и вместе могли встречаться только два человека, только на открытом воздухе и на расстоянии не менее 2 метров.