Джо Байден и первая леди США выразили украинцам соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден выразили украинцам соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел страны и мирные жители. Пара отметила, что их сердца вместе с десятками убитых и раненых украинцев.

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Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Белого дома. Байдены подчеркнули, что это душераздирающая трагедия.

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине, в том числе министру внутренних дел Денису Монастырскому и другим представителям властей украинского правительства", – сказано в сообщении.

Отмечается, что погибший министр и его команда были активными участниками в сохранения демократии в Украине.

"Как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины в этой войне и в будущем", – заявила президентская чета.

Монастырского Байдены назвали реформатором и патриотом, стоявшим на страже воли украинского народа.

Они добавили, что продолжат чтить это наследие. В частности, будут способствовать укреплению институтов Украины и будут неизменными партнерами с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы.

"Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешение тех, кто потерял близких", – резюмировали Байдены, добавив, что США будут оказывать поддержку народу Украины столько, сколько потребуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. Погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

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