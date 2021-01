Инаугурация Байдена: какой будет и в чем отличие от инаугурации Трампа

На инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, будут петь американские певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Честь исполнять национальный гимн на торжественном мероприятии выпала Леди Гаге, а Дженнифер Лопес выступит с сольной программой.

Также в официальных торжествах Байдена будут участвовать 22-летняя американская поэтесса Аманда Горман, священник-иезуит Лео О'Донован, пастор африканской методистской церкви Сильвестр Бимэн и президент Международной ассоциации пожарных Андреа Холл.

А во время 90-минутного телешоу Celebrating America ("Празднующая Америка"), последующего за церемонией, выступят Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато. Ведущим шоу будет голливудский актер Том Хэнкс.

Что касается политиков, инаугурацию Байдена обещают посетить три бывших президента США: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятиях по случаю вступления на пост своего соперника на выборах.

Как объяснил руководитель Инаугурационного комитета Тони Аллен, выбор участников для церемонии инаугурации отражает "разнообразие" американской нации.

Традиционных торжественных обеда, приемов и бала не будет из-за пандемии. Общественность также призвали не приходить на мероприятие, а наблюдать за происходящим по телевидению или онлайн.

Если вспомнить об инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, со вступлением в должность его поздравляли певица Джеки Иванко, исполнившая американский гимн, Хор Мормонской Скинии, группы The Rockettes, The Piano Guys, 3 Doors Down, а также кантри-исполнители Тоби Кейт и Ли Гринвуд.

На сцене присутствовали четыре бывших президента: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Во время выступления нового президента пошел дождь, а во многих городах страны на следующий после инаугурации день прошел "Марш женщин". Поводом для протестов стали высказывания Трампа, воспринятые частью общественности как женоненавистнические и сексистские.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональду Трампу был объявлен второй за время его президентства импичмент. Также сообщалось, что рассмотрение дела о "подстрекательстве к восстанию" Трампом может совпасть с инаугурацией Джо Байдена.